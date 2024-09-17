Китай поднял истребители для наблюдения за самолетом P-8A США в районе Тайваня
Китай поднял истребители для наблюдения за американским самолетом P-8A в районе Тайваньского пролива. Об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армии республики, его приводит телеканал CCTV.
«17 сентября американский патрульный противолодочный самолет P-8A пересек Тайваньский пролив <...>. Восточный театр боевого командования НОАК организовал истребители для слежения за передвижениями американского самолета в соответствии с законом и нормативными актами», – говорится в сообщении.
В конце августа минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.
До этого официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.