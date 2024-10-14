Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита Киеву и помочь Трампу на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продвигает способ, который поможет кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу отказаться от предоставления кредита Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Венгрия выступает против кредита Украине размером в $50 млрд. Средства, полученные от замороженных российских активов, собираются выделить США, Евросоюз и лидеры стран G7. При этом США готовы присоединиться к финансированию Киева при условии, если санкции против России будут продляться раз в три года. Согласно действующим правилам, санкции ЕС подлежат возобновлению каждые шесть месяцев. Орбан выступает против инициативы США, а по правилам ЕС все 27 стран-членов должны одобрить изменения в санкционном режиме.
Один из неназванных дипломатов в разговоре с Politico выразил мнение, что в этом вопросе речь идет о помощи Трампу. Если Брюссель и Вашингтон совместно согласятся на кредит, кандидат от республиканской партии, которого могут переизбрать, будет связан с ним на долгое время. Но если выделение средств Киеву одобрят без США, у Трампа не будет такого обязательства.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того как действующий президент Джо Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от республиканской партии Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они длились около 1 часа 45 минут.