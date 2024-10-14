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Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита Киеву и помочь Трампу на выборах

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продвигает способ, который поможет кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу отказаться от предоставления кредита Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Венгрия выступает против кредита Украине размером в $50 млрд. Средства, полученные от замороженных российских активов, собираются выделить США, Евросоюз и лидеры стран G7. При этом США готовы присоединиться к финансированию Киева при условии, если санкции против России будут продляться раз в три года. Согласно действующим правилам, санкции ЕС подлежат возобновлению каждые шесть месяцев. Орбан выступает против инициативы США, а по правилам ЕС все 27 стран-членов должны одобрить изменения в санкционном режиме.

Один из неназванных дипломатов в разговоре с Politico выразил мнение, что в этом вопросе речь идет о помощи Трампу. Если Брюссель и Вашингтон совместно согласятся на кредит, кандидат от республиканской партии, которого могут переизбрать, будет связан с ним на долгое время. Но если выделение средств Киеву одобрят без США, у Трампа не будет такого обязательства.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того как действующий президент Джо Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от республиканской партии Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они длились около 1 часа 45 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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