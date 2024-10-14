Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита Киеву и помочь Трампу на выборах

Один из неназванных дипломатов в разговоре с Politico выразил мнение, что в этом вопросе речь идет о помощи Трампу. Если Брюссель и Вашингтон совместно согласятся на кредит, кандидат от республиканской партии, которого могут переизбрать, будет связан с ним на долгое время. Но если выделение средств Киеву одобрят без США, у Трампа не будет такого обязательства.