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МИД Украины осудил желание Джареда Лето выступить в России

Ведомости

Обещание лидера группы 30 Seconds to Mars, американского актера Джареда Лето выступить в России оскорбительно для Украины. Об этом говорится в публикации украинского МИДа в X.

«То, что Джаред Лето "чувствует русскую энергетику", а также его желание выступить в России, является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями, защищая свободу», – сказано в сообщении.

На концерте в Белграде Лето спросил, сколько в зале зрителей из Сербии, а сколько из России. В соцсетях распространилось видео с реакцией толпы, судя по которому на концерте было больше фанатов из России, нежели из Сербии. После этого Лето пообещал выступить в России, «когда все это закончится».

После начала спецоперации России на Украине ряд зарубежных исполнителей и лейблов отменили концерты на территории РФ и ограничили доступ к новой музыке для россиян. В частности, работу в стране прекратили Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group. Среди музыкантов, которые отменили концерты в РФ, – группы Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, музыканты Bjork, Том Оделл, Гарри Стайлс и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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