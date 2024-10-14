МИД Украины осудил желание Джареда Лето выступить в России

На концерте в Белграде Лето спросил, сколько в зале зрителей из Сербии, а сколько из России. В соцсетях распространилось видео с реакцией толпы, судя по которому на концерте было больше фанатов из России, нежели из Сербии. После этого Лето пообещал выступить в России, «когда все это закончится».