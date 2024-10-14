МИД Украины осудил желание Джареда Лето выступить в России
Обещание лидера группы 30 Seconds to Mars, американского актера Джареда Лето выступить в России оскорбительно для Украины. Об этом говорится в публикации украинского МИДа в X.
«То, что Джаред Лето "чувствует русскую энергетику", а также его желание выступить в России, является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями, защищая свободу», – сказано в сообщении.
На концерте в Белграде Лето спросил, сколько в зале зрителей из Сербии, а сколько из России. В соцсетях распространилось видео с реакцией толпы, судя по которому на концерте было больше фанатов из России, нежели из Сербии. После этого Лето пообещал выступить в России, «когда все это закончится».
После начала спецоперации России на Украине ряд зарубежных исполнителей и лейблов отменили концерты на территории РФ и ограничили доступ к новой музыке для россиян. В частности, работу в стране прекратили Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group. Среди музыкантов, которые отменили концерты в РФ, – группы Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, музыканты Bjork, Том Оделл, Гарри Стайлс и др.