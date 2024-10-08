Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом

В Великобритании 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли, еще восемь пострадали. Двое взрослых получили тяжелые ранения. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. По данным полиции, его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом. В Великобритании после этого начались антииммигрантские протесты.