Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в $1,6 млрд.
34-летняя Свифт стала миллиардером в октябре 2023 г. благодаря доходам от своего тура Eras и стоимости ее музыкального каталога. Она первая женщина-музыкант, попавшая в рейтинг миллиардеров в первую очередь на основе доходжов от своих песен и выступлений.
Ее состояние включает почти $600 млн , накопленных за счет авторских отчислений и гастролей, плюс музыкальный каталог стоимостью около $600 млн и недвижимость примерно на $125 молн .
11 сентября Свифт официально поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис после дебатов с Дональдом Трампом. В стане демократов поддержку Свифт посчитали стратегическим преимуществом, так как у певицы обширная и активная фан-база.
В Великобритании 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли, еще восемь пострадали. Двое взрослых получили тяжелые ранения. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. По данным полиции, его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом. В Великобритании после этого начались антииммигрантские протесты.