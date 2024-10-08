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Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом

Ведомости

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в $1,6 млрд.

34-летняя Свифт стала миллиардером в октябре 2023 г. благодаря доходам от своего тура Eras и стоимости ее музыкального каталога. Она первая женщина-музыкант, попавшая в рейтинг миллиардеров в первую очередь на основе доходжов от своих песен и выступлений.

Ее состояние включает почти $600 млн , накопленных за счет авторских отчислений и гастролей, плюс музыкальный каталог стоимостью около $600 млн и недвижимость примерно на $125 молн .

11 сентября Свифт официально поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис после дебатов с Дональдом Трампом. В стане демократов поддержку Свифт посчитали стратегическим преимуществом, так как у певицы обширная и активная фан-база.

В Великобритании 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли, еще восемь пострадали. Двое взрослых получили тяжелые ранения. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. По данным полиции, его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом. В Великобритании после этого начались антииммигрантские протесты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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