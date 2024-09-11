Тейлор Свифт поддержала Харрис после дебатов с Трампом
Американская певица Тейлор Свифт официально поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис после дебатов с Дональдом Трампом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram
В сообщении говорится, что вице-президент «борется за права и цели», которые, по мнению Свифт, нуждаются в «воине, чтобы их защищать». Она считает Харрис «твердым, талантливым лидером».
«Мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», – написала певица.
Свифт заявила, что отдаст свой голос за Харрис и ее кандидата в вице-президента Тима Уолза на президентских выборах 2024 г.
Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они также транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями.