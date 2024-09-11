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Тейлор Свифт поддержала Харрис после дебатов с Трампом

Ведомости

Американская певица Тейлор Свифт официально поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис после дебатов с Дональдом Трампом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сообщении говорится, что вице-президент «борется за права и цели», которые, по мнению Свифт, нуждаются в «воине, чтобы их защищать». Она считает Харрис «твердым, талантливым лидером».

«Мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», – написала певица.

Свифт заявила, что отдаст свой голос за Харрис и ее кандидата в вице-президента Тима Уолза на президентских выборах 2024 г.

Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. Они также транслировались в прямом эфире крупнейшими американскими телекомпаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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