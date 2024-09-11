Тейлор Свифт поддержала Харрис после дебатов с Трампом

Американская певица Тейлор Свифт официально поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис после дебатов с Дональдом Трампом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .