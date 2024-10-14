Тайвань зафиксировал возле острова 17 кораблей и 125 воздушных судов КНР
Вокруг Тайваня были зафиксированы 17 кораблей и 125 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает оборонное ведомство, передает ТАСС.
14 октября китайская армия начала военные учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня. Ли Си назвал это мероприятие суровым предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.
В рамках учений корабли и самолеты «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». Пройдут также тренировки по патрулированию ВМС и ВВС, блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов. Кроме того, военные НОАК отработают удары по морским и наземным целям.
Власти Тайваня раскритиковали учения Китая и созвали совет национальной безопасности.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров. Пекин в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.