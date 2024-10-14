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Тайвань зафиксировал возле острова 17 кораблей и 125 воздушных судов КНР

Ведомости

Вокруг Тайваня были зафиксированы 17 кораблей и 125 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает оборонное ведомство, передает ТАСС.

14 октября китайская армия начала военные учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня. Ли Си назвал это мероприятие суровым предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.

В рамках учений корабли и самолеты «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». Пройдут также тренировки по патрулированию ВМС и ВВС, блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов. Кроме того, военные НОАК отработают удары по морским и наземным целям.

Власти Тайваня раскритиковали учения Китая и созвали совет национальной безопасности.

Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров. Пекин в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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