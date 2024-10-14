В Кремле заявили об отсутствии предложений по переименованию БРИКС

Песков уточнил, что изменение названия блока потребует консенсусного решения стран – членов БРИКС. Также представитель Кремля отметил, что было понимание об отсутствии необходимости смены названия. 10 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что название блока не менялось, чтобы не было «абракадабры».