В Кремле заявили об отсутствии предложений по переименованию БРИКС
На настоящий момент не поступало предложений по переименованию блока БРИКС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что изменение названия блока потребует консенсусного решения стран – членов БРИКС. Также представитель Кремля отметил, что было понимание об отсутствии необходимости смены названия. 10 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что название блока не менялось, чтобы не было «абракадабры».
Ушаков отметил, что изначально стран-основателей было четыре – Бразилия, Россия, Индия и Китай, затем присоединилась ЮАР, тем самым добавив к аббревиатуре букву «С». С 1 января 2024 г. полноправными участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
10 октября Ушаков рассказал, что в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.