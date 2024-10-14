Президент подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК

Пост председателя СК сейчас занимает 71-летний Александр Бастрыкин. Он был назначен на пост главы СК в январе 2011 г. До этого с октября по декабрь 2010 г. занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007-го по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.