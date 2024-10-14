Президент подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет главе государства продлевать срок работы председателя Следственного комитета (СК) РФ после достижения им 70 лет. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.
«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», – говорится в указе.
23 сентября Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы председателя СК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации», срок пребывания на службе в ведомстве сотрудника, достигшего предельного возраста и замещающего должность в следственном органе СК, по решению руководителя соответствующего следственного органа СК может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет.
Пост председателя СК сейчас занимает 71-летний Александр Бастрыкин. Он был назначен на пост главы СК в январе 2011 г. До этого с октября по декабрь 2010 г. занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007-го по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.