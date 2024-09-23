Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК России

Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК РоссииСейчас ведомством руководит 71-летний Александр Бастрыкин
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы председателя Следственного комитета (СК) России. Это следует из думской электронной базы.
«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», – говорится в тексте инициативы.
Должность председателя СК сейчас занимает 71-летний Александр Бастрыкин.
Согласно ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации», срок пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника, достигшего предельного возраста и замещающего должность в следственном органе СК, по решению руководителя соответствующего следственного органа СК может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет.
Бастрыкин был назначен на пост главы СК в январе 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007-го по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.