Китай объявил об окончании военных учений вблизи Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) окончила учения «Единый меч-2024Б» вблизи Тайваня, заявив, что это было предупреждением «сепаратистским действиям сил за независимость» данной территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальное сообщение, распространенное командованием Восточного военного округа КНР.
«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства», – говорится в заявлении.
Ранее 14 октября командование Восточного военного округа Китая сообщило, что учения прошли в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня. О дальнейших крупномасштабных учениях пока не объявлялось.
На этом фоне власти Тайваня 14 октября созывали совет по нацбезопасности. Генеральный секретарь совета Джозеф Ву сказал журналистам в Тайбэе, что использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу устава ООН, предусматривающему мирное разрешение споров. Администрация президента Тайваня также заявила, что Китай должен «воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе. Министерство обороны островного государства заявило, что в учениях приняли участие 17 китайских военных кораблей и 125 китайских военных самолетов.