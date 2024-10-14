Китай объявил об окончании военных учений вблизи Тайваня

На этом фоне власти Тайваня 14 октября созывали совет по нацбезопасности. Генеральный секретарь совета Джозеф Ву сказал журналистам в Тайбэе, что использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу устава ООН, предусматривающему мирное разрешение споров. Администрация президента Тайваня также заявила, что Китай должен «воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе. Министерство обороны островного государства заявило, что в учениях приняли участие 17 китайских военных кораблей и 125 китайских военных самолетов.