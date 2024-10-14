Делегацию Бахрейна на саммите БРИКС в Казани возглавит глава МИДа
Бахрейн получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, делегацию страны возглавит министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. Об этом сообщил посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на пресс-конференции.
«Мы действительно получили приглашение принять участие в работе данного саммита, и со стороны Бахрейна приедет делегация, возглавляемая министром иностранных дел королевства», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.
10 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в саммите примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Из них 24 страны будут представлены лидерами государств.