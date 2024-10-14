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Делегацию Бахрейна на саммите БРИКС в Казани возглавит глава МИДа

Ведомости

Бахрейн получил приглашение на саммит БРИКС в Казани, делегацию страны возглавит министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. Об этом сообщил посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на пресс-конференции.

«Мы действительно получили приглашение принять участие в работе данного саммита, и со стороны Бахрейна приедет делегация, возглавляемая министром иностранных дел королевства», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).

Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.

10 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в саммите примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Из них 24 страны будут представлены лидерами государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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