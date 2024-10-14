Лавров встретился с посланником папы римского по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со специальным посланником папы римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, который находится в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Темой для обсуждения стало сотрудничество в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта. В беседе Лавров и Дзуппи также коснулись некоторых актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
«Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», – подчеркнули в МИДе.
О том, что Дзуппи прибыл в Москву, 14 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что визит посланника папы римского «продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине». Была также отмечена возможность встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Недавно в Ватикане побывал президент Украины Владимир Зеленский, там он провел встречу с папой римским Франциском.
До этого Дзуппи прилетал в Москву в июне 2023 г. Тогда в Ватикане назвали целью его визита в Россию «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». В прошлый раз кардинал дважды встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также был принят патриархом Кириллом и провел переговоры с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.