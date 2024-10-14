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Лавров встретился с посланником папы римского по урегулированию на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со специальным посланником папы римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, который находится в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Темой для обсуждения стало сотрудничество в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта. В беседе Лавров и Дзуппи также коснулись некоторых актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

«Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», – подчеркнули в МИДе.

О том, что Дзуппи прибыл в Москву, 14 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что визит посланника папы римского «продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине». Была также отмечена возможность встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Недавно в Ватикане побывал президент Украины Владимир Зеленский, там он провел встречу с папой римским Франциском.

До этого Дзуппи прилетал в Москву в июне 2023 г. Тогда в Ватикане назвали целью его визита в Россию «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». В прошлый раз кардинал дважды встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также был принят патриархом Кириллом и провел переговоры с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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