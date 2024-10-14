Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву

Папа римский неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. 10 марта понтифик заявил, что сильнее та сторона, которая согласится вести переговоры и поднимет белый флаг, для этого решения нужна смелость. 31 марта в пасхальном обращении к католикам Франциск призывал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».