Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву
Специальный посланник папы римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине», – уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках визита возможна встреча Дзуппи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Последний раз Дзуппи посещал Москву 28–29 июня 2023 г. Целью его визита в Ватикане называли «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». Кардинал дважды встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, был принят патриархом Кириллом и провел переговоры с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
11 октября 2024 г. Франциск встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры были посвящены гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить конец конфликту и привести к стабильности в стране.
Папа римский неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. 10 марта понтифик заявил, что сильнее та сторона, которая согласится вести переговоры и поднимет белый флаг, для этого решения нужна смелость. 31 марта в пасхальном обращении к католикам Франциск призывал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».