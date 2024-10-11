Папа Римский во второй раз встретился с Зеленским

25 августа Папа Римский после чтения молитвы «Ангел Господень» упомянул принятые на Украине «недавние законы» о запрете УПЦ и заявил, что никакая христианская церковь не может быть упразднена. Он выступил за возможность верующих молиться в той церкви, которую они считают «своей», и призвал не позволять ни одной христианской церкви «быть упраздненной прямо или косвенно». 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.