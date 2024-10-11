Папа Римский во второй раз встретился с Зеленским
Папа Римский Франциск во второй раз встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Vatican News.
35-минутная встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана. Она прошла через четыре месяца после их двусторонней встречи 14 июня на полях G7 в итальянском регионе Апулия и около полутора лет назад в Ватикане 13 мая 2023 г.
Переговоры были посвящены гуманитарной ситуации на Украине а также путям, которые могли бы положить конец конфликту и привести к стабильности стране. Кроме того, был рассмотрен «ряд вопросов, касающихся религиозной жизни в стране».
После этого президент Украины встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
25 августа Папа Римский после чтения молитвы «Ангел Господень» упомянул принятые на Украине «недавние законы» о запрете УПЦ и заявил, что никакая христианская церковь не может быть упразднена. Он выступил за возможность верующих молиться в той церкви, которую они считают «своей», и призвал не позволять ни одной христианской церкви «быть упраздненной прямо или косвенно». 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.