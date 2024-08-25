Папа римский оценил планы властей Украины запретить УПЦ
Папа римский Франциск после чтения молитвы «Ангел Господень» упомянул принятые на Украине «недавние законы» и заявил, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
«Я продолжаю с болью следить за боевыми действиями на Украине и Российской Федерации и, думая о недавно принятых в Украине законах, боюсь за свободу молящихся, потому что те, кто истинно молится, всегда молятся за всех», – сказал понтифик.
Он выступил за возможность верующих молиться в той церкви, которую они считают «своей», и призвал не позволять ни одной христианской церкви «быть упраздненной прямо или косвенно».
«Церкви не трогают друг друга!», – заявил папа римский.
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Документ направлен в основном против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, он вступит в силу через 30 дней после подписания.
В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.