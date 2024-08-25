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Папа римский оценил планы властей Украины запретить УПЦ

Ведомости

Папа римский Франциск после чтения молитвы «Ангел Господень» упомянул принятые на Украине «недавние законы» и заявил, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.

«Я продолжаю с болью следить за боевыми действиями на Украине и Российской Федерации и, думая о недавно принятых в Украине законах, боюсь за свободу молящихся, потому что те, кто истинно молится, всегда молятся за всех», – сказал понтифик. 

Он выступил за возможность верующих молиться в той церкви, которую они считают «своей», и призвал не позволять ни одной христианской церкви «быть упраздненной прямо или косвенно». 

«Церкви не трогают друг друга!», – заявил папа римский.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Документ направлен в основном против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, он вступит в силу через 30 дней после подписания.

В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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