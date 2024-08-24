Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ на Украине

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека также призвала международное сообщество не допустить запрета УПЦ. В СПЧ обратили внимание, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».