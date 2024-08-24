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Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит запрет на деятельность в республике религиозных организаций, связанных с Россией. Информация об этом размещена на сайте Верховной рады. 

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев. Зеленский называл запрет УПЦ духовной независимостью страны.

В РПЦ после принятия радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Там возложили ответственность за запрет УПЦ лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека также призвала международное сообщество не допустить запрета УПЦ. В СПЧ обратили внимание, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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