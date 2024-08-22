В РПЦ заявили о личной ответственности патриарха Варфоломея за запрет УПЦ
Патриарх Константинопольский Варфоломей ответственен за запрет Украинской православной церкви, который несовместим с верховенством закона и является политической декларацией, заявили в Священном синоде Русской православной церкви (РПЦ).
«Закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к Украинской православной церкви, и целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии», – говорится в заявлении.
Согласно сообщению РПЦ, целью закона является уничтожение религиозной общины большинства. В синоде призвали международные правозащитные организации объективно реагировать на притеснения верующих на Украине.
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Он вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский назвал запрет УПЦ «духовной независимостью» страны.
Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека также призвала международное сообщество не допустить запрета УПЦ. В СПЧ обратили внимание, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».