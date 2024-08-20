Комиссия Совета по правам человека призвала не допустить уничтожения УПЦ

В заявлении отмечается, что УПЦ – это самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви (РПЦ). СПЧ обращает внимание, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».