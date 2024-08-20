Комиссия Совета по правам человека призвала не допустить уничтожения УПЦ
Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека призвала международные организации и религиозных лидеров не допустить запрета Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает пресс-служба СПЧ.
«Мы, члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, обращаемся <..> с призывом помешать произволу украинских властей, не дать вступить закону в силу и не допустить уничтожения Украинской православной церкви», – говорится в заявлении совета.
В заявлении отмечается, что УПЦ – это самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви (РПЦ). СПЧ обращает внимание, что речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации и лишения миллионов прихожан «возможности находиться в лоне своей канонической церкви».
19 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский назвал запрет УПЦ «духовной независимостью» страны.