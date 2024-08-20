В РПЦ прокомментировали закон Рады о запрете канонической УПЦ

По словам Легойды, над УПЦ «совершается расправа» из-за ее отказа присоединиться к «организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта». Он подчеркнул, что этот проект уничтожает общее духовное наследие народов России и Украины. Легойда также сообщил, что РПЦ вынесет оценку решению Рады.