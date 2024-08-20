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В РПЦ прокомментировали закон Рады о запрете канонической УПЦ

Ведомости

Закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) грубо нарушает принципы свободы совести и прав человека, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Легойды, над УПЦ «совершается расправа» из-за ее отказа присоединиться к «организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта». Он подчеркнул, что этот проект уничтожает общее духовное наследие народов России и Украины. Легойда также сообщил, что РПЦ вынесет оценку решению Рады.

19 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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