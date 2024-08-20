В РПЦ прокомментировали закон Рады о запрете канонической УПЦ
Закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) грубо нарушает принципы свободы совести и прав человека, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Легойды, над УПЦ «совершается расправа» из-за ее отказа присоединиться к «организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта». Он подчеркнул, что этот проект уничтожает общее духовное наследие народов России и Украины. Легойда также сообщил, что РПЦ вынесет оценку решению Рады.
19 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев.