Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ
Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Как отмечает депутат, закон вступит в силу спустя 30 дней после подписания за исключением возможности. При этом УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев. 17 августа представитель МИД Мария Захарова назвала варварским законопроект о запрете УПЦ на Украине.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ. В октябре 2023 г. патриарх Кирилл призвал принять меры и поддержать УПЦ на фоне планов Украины по ее запрету.
До этого украинское правительство по поручению президента Владимира Зеленского внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с РПЦ. 19 октября прошлого года документ был принят в первом чтении.
На этой неделе Зеленский сообщил, что обсудил законопроект с членами Совета церквей. Этот документ «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью», говорил глава украинского государства.