Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ. В октябре 2023 г. патриарх Кирилл призвал принять меры и поддержать УПЦ на фоне планов Украины по ее запрету.