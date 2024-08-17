МИД назвал варварским законопроект о запрете УПЦ на Украине
На Украине на государственном уровне делается все, чтобы поставить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вне закона, запретить ее и в итоге ликвидировать, а соответствующий законопроект является варварским, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.
Захарова со ссылкой на сообщения СМИ напомнила, что в ночь на 14 августа по решению властей на территории Киево-Печерской лавры была опечатана церковь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник». Этими действиями нарушаются права на свободу вероисповедания миллионов украинских верующих, считают в МИДе.
«Все это делается на фоне рассмотрения в Верховной раде скандального варварского законопроекта о запрете УПЦ, очередные слушания по которому ожидаются на следующей неделе. Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны», – заявила Захарова.
Она призвала международное сообщество и профильные институты осудить «кощунственную войну» украинского режима против УПЦ и указала на бездействие профильных правозащитных институтов и механизмов, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Москва призывает УВКПЧ заняться «реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ», добавила Захарова.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это Украинская православная церковь (УПЦ; самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ. В октябре 2023 г. патриарх Кирилл призвал принять меры и поддержать УПЦ на фоне планов Украины по ее запрету.
До этого украинское правительство по поручению президента Владимира Зеленского внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с РПЦ. 19 октября прошлого года документ был принят в первом чтении.
На этой неделе Зеленский сообщил, что обсудил законопроект с членами Совета церквей. Этот документ «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью», говорил глава украинского государства. Ожидается, что законопроект вынесут на голосование на следующей неделе.