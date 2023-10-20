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Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ на фоне планов Украины запретить ее

Ведомости

Патриарх Кирилл призвал принять меры и поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) на фоне планов Украины по ее запрету. С таким посланием он обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций, текст опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ). 

«Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», – сказано в послании, которое было направлено в том числе генсекретарю ООН Антониу Гутерришу. 

По словам патриарха Кирилла, инициаторы и сторонники документа о запрете УПЦ не скрывают своего желания ликвидировать эту религиозную организацию на территории Украины. Он подчеркнул, что объявление УПЦ вне закона ставит украинские власти «в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого». 

19 октября парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект о фактическом запрете канонической УПЦ на территории страны. Законопроект был внесен на рассмотрение Верховной рады по поручению президента Украины Владимира Зеленского еще в январе. Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с РПЦ.

Ранее по теме: Верховная рада поддержала запрет Украинской православной церкви

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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