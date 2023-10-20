Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ на фоне планов Украины запретить ее

«Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», – сказано в послании, которое было направлено в том числе генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.