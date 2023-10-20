Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ на фоне планов Украины запретить ее
Патриарх Кирилл призвал принять меры и поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) на фоне планов Украины по ее запрету. С таким посланием он обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций, текст опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», – сказано в послании, которое было направлено в том числе генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
По словам патриарха Кирилла, инициаторы и сторонники документа о запрете УПЦ не скрывают своего желания ликвидировать эту религиозную организацию на территории Украины. Он подчеркнул, что объявление УПЦ вне закона ставит украинские власти «в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого».
19 октября парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект о фактическом запрете канонической УПЦ на территории страны. Законопроект был внесен на рассмотрение Верховной рады по поручению президента Украины Владимира Зеленского еще в январе. Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с РПЦ.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.