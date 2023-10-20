Верховная рада поддержала запрет Украинской православной церкви

В тот же день представители УПЦ раскритиковали этот законопроект, заявив, что он нарушает украинскую конституцию и не соответствует европейской Конвенции по правам человека, «поскольку ни один из этих документов не предусматривает возможности запрета права на свободу вероисповедания». «Такое право может ограничиваться только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. Поэтому ни религиоведческая экспертиза, ни уголовные производства, ни национальная безопасность не являются основанием не только для запрета, но и ограничения права на свободу вероисповедания», – сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.