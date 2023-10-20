Верховная рада поддержала запрет Украинской православной церкви

Верховная рада поддержала запрет Украинской православной церквиЦерковь запретят, несмотря на ее отмежевание от Москвы
Парламент Украины принял 19 октября в первом чтении законопроект о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. За документ проголосовало 267 депутатов (из 450) при 226 необходимых, против или воздержались – 34 депутата, написал в своем Telegram-канале депутат от правоцентристской партии «Голос» Ярослав Железняк.
Правительство внесло законопроект на рассмотрение Верховной рады по поручению президента Владимира Зеленского еще в январе. Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с Русской православной церковью (РПЦ).
В тот же день представители УПЦ раскритиковали этот законопроект, заявив, что он нарушает украинскую конституцию и не соответствует европейской Конвенции по правам человека, «поскольку ни один из этих документов не предусматривает возможности запрета права на свободу вероисповедания». «Такое право может ограничиваться только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. Поэтому ни религиоведческая экспертиза, ни уголовные производства, ни национальная безопасность не являются основанием не только для запрета, но и ограничения права на свободу вероисповедания», – сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
Ранее также раскритиковал инициативу украинских властей Всемирный совет церквей (ВСЦ). По словам директора Комиссии церквей по международным делам Питера Прува, законопроект «грозит взорвать социальное единство на Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы», сообщил 14 октября Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на письмо Прува.
С 2018 г. Киев активно проводит курс на вытеснение УПЦ, в том числе через поощрение перехода ее общин под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), образованной в том же году. В январе 2019 г. Константинопольский патриархат присвоил ПЦУ статус автокефальной церкви. В свою очередь, РПЦ и УПЦ не признают это решение, и впоследствии они разорвали евхаристическое общение (возможность совместного участия в литургии) с Константинопольской православной церковью.
Кроме этого, власти лишают УПЦ права на аренду земли под храмами и силой захватывают их религиозные объекты. В марте украинское руководство расторгло договор аренды Киево-Печерской лавры, а суд обязал монахов все помещения церкви передать музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра». В мае 2022 г. УПЦ объявила о ее полной самостоятельности от РПЦ и осудила военные действия России на Украине, но гонения на представителей церкви все равно продолжились.
По последним данным, Служба безопасности Украины завела 65 уголовных дел против священников УПЦ, против 17 клириков введены санкции, а 19 иерархов лишены гражданства страны по обвинению в связях с РПЦ.
По данным Киевского международного института социологии, УПЦ – вторая по числу приверженцев православная церковь на Украине и первая по количеству духовенства, приходов, монастырей. Согласно опросам этого института, в январе 2019 г. к УПЦ себя отнесли более 15% православных украинцев, а к ПЦУ – почти 44%.
В законопроекте фактически идет речь о запрете канонического православия на Украине и переходе его в катакомбный режим, отмечает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Общеполитическая цель правительства Зеленского – разрыв со всем русским, в том числе в религиозной сфере, полагает эксперт: «Поэтому УПЦ, несмотря на помощь ВСУ и заигрывание с украинскими властями, рассматривается в качестве пятой колонны и сепаратистов, подлежащих ликвидации».
По словам зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, законопроект нарушает украинское законодательство и права человека. «Желание уничтожить УПЦ, лишить ее святынь, изгнать верующих из храмов стало навязчивой мыслью украинского руководства и парламента. Это решение на самом деле не принесет ничего хорошего украинскому обществу», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что Киеву нет дел до религиозных чаяний населения, «они просто выполняют иностранный заказ на уничтожение всего, что связывает народы исторической Руси».
Пока, продолжает Скориков, законопроект принят лишь в первом чтении, но наверняка быстро пройдет и второе. К его главным пунктам относится не только запрет деятельности священнослужителей, но и отъем православных святынь и монастырей. «На Украине имущество религиозных организаций принадлежит общинам, поэтому если они вдруг решат перейти в раскольническую ПЦУ, то УПЦ лишится его», – заключил эксперт.