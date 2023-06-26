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Эксперты рассказали о последствиях перевозки святынь Киево-Печерской лавры

Власти Украины и ЮНЕСКО договорились передать реликвии за рубеж, сообщила СВР
Евгения Дубровина Дарья Мосолкина
wikipedia

Решение о вывозе христианских святынь из Киево-Печерской лавры, о котором сообщила Служба внешней разведки России (СВР), вероятнее всего, принято властями Украины, чтобы ослабить Украинскую православную церковь (УПЦ), считает доцент кафедры философии религии и религиоведения МГУ Илья Вевюрко.

«Возможно, цель этого шага – ослабление канонической православной церкви путем лишения ее главных святынь в Киеве. И если не получается прямо выселить [представителей УПЦ] из лавры, то можно «разбавить» саму лавру, уменьшив в ней количество святынь», – сказал он «Ведомостям».

Ранее 26 июня СВР сообщила, что власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе реликвий Киево-Печерской лавры.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», – цитирует «РИА Новости» заявление директора СВР Сергея Нарышкина.

В монастыре уже описано церковное имущество и выделены деньги для перевозки ценностей в страны Европы, уточняется в сообщении. Иконы, мощи и утварь перемещают «временно, якобы для сохранности», сообщили украинские власти главе УПЦ митрополиту Онуфрию, говорится там. В СВР уверены, что Запад не собирается возвращать православные ценности.

«Скандальная» информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской лавры требует незамедлительной проверки, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Ценности лавры – это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом. Призываю дать верующим Украинской православной церкви возможность убедиться в сохранности святынь», – отметил он.

В ЮНЕСКО же заявили, что не участвуют в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил ТАСС представитель организации Томас Маллар. 

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По словам Вевюрко, из всего, что может быть вывезено из лавры, особую ценность представляют только мощи святых. «Кроме самой лавры, ее пещер и территории, ценны только останки святых. Мощи киево-печерских святых, мироточивые главы (мощи безымянных православных святых. – «Ведомости»), которые хранились в специальных сосудах. Все остальное можно будет восстановить – золото, серебро, даже иконы, поскольку там нет таких уж древних икон, как, скажем, «Троица» Рублева или Владимирская икона Божьей Матери», – отметил он.

На отношения между РПЦ и канонической УПЦ возможный вывоз ценностей не повлияет, уверен эксперт. «Эти отношения будут выстраиваться исходя из итогов текущих событий. Церковные иерархи не делают лишних телодвижений, они на что-то надеются, наверное, но ждут, чем все закончится», – уточнил он.

Заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц отмечает, что сложно оценивать происходящее по одному лишь заявлению в отсутствие официальной информации и каких-либо подробностей. Юридические основания и условия передачи реликвий неизвестны, подчеркивает он, и оценить их практически невозможно.

«Обычно перемещение такого рода ценностей сопровождается договоренностями, большими страховками, обязательно оговариваются сроки возвращения», – заявил эксперт «Ведомостям».

Лифшиц отмечает, что Киево-Печерская лавра – древнейший русский монастырь, в котором сосредоточена масса мощей и других реликвий, связанных с крупными историческими именами, начиная с Феодосия Печерского (монах XI века, один из основателей Киево-Печерского монастыря  – «Ведомости»). И реликвии лавры – это, прежде всего, общецерковные святыни, отмечает Лифшиц. «Это святыни в целом православной церкви, границы которой намного шире границ государства», – говорит он.

В лавре хранятся уникальные произведения русской духовной культуры, и далеко не все из них можно вывезти, считает начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублёва Жанна Белик. Существуют большие риски, что они могут быть повреждены в процессе транспортировки – все это «слишком значительные памятники», чтобы принимать подобного рода решения, отмечает она.

«В настоящее время мощи Киево-Печерской лавры признаются подлинными, потому что они никогда не покидали лаврских пещер, где они сейчас находятся. Потому что мы знаем, что эти святые жили и были погребены в лавре, их мощи всегда находились на конкретном месте, значит, они подлинные», – сказала Белик «Ведомостям». Если же их станут перемещать, то возникнет вопрос подлинности, те ли мощи перевезены и потом возвращены, те ли это святыни.

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

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В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, отказав ему в посещении богослужений в лавре. Тогда спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Россия требует немедленно освободить митрополита Павла.

В начале июня украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия минкульта Украины обязала монахов покинуть лавру. Помимо этого, по словам министра, комиссия вернет в пользование государства 79 объектов, поскольку УПЦ была «допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».

Папа Римский Франциск, комментируя ситуацию, призвал стороны конфликта с уважением относиться к религиозным местам. «Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в [украинский конфликт] стороны уважать религиозные места», – заявил он. Понтифик подчеркнул, что священнослужители и монахи всегда остаются поддержкой «Божьего народа», независимо от того, к какой конфессии они принадлежат.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.

Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине ПЦУ и УПЦ МП обвиняют друг друга в попытках захватить храмы.

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