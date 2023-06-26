Эксперты рассказали о последствиях перевозки святынь Киево-Печерской лавры

Эксперты рассказали о последствиях перевозки святынь Киево-Печерской лаврыВласти Украины и ЮНЕСКО договорились передать реликвии за рубеж, сообщила СВР
Решение о вывозе христианских святынь из Киево-Печерской лавры, о котором сообщила Служба внешней разведки России (СВР), вероятнее всего, принято властями Украины, чтобы ослабить Украинскую православную церковь (УПЦ), считает доцент кафедры философии религии и религиоведения МГУ Илья Вевюрко.
«Возможно, цель этого шага – ослабление канонической православной церкви путем лишения ее главных святынь в Киеве. И если не получается прямо выселить [представителей УПЦ] из лавры, то можно «разбавить» саму лавру, уменьшив в ней количество святынь», – сказал он «Ведомостям».
Ранее 26 июня СВР сообщила, что власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе реликвий Киево-Печерской лавры.
«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», – цитирует «РИА Новости» заявление директора СВР Сергея Нарышкина.
В монастыре уже описано церковное имущество и выделены деньги для перевозки ценностей в страны Европы, уточняется в сообщении. Иконы, мощи и утварь перемещают «временно, якобы для сохранности», сообщили украинские власти главе УПЦ митрополиту Онуфрию, говорится там. В СВР уверены, что Запад не собирается возвращать православные ценности.
«Скандальная» информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской лавры требует незамедлительной проверки, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
«Ценности лавры – это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом. Призываю дать верующим Украинской православной церкви возможность убедиться в сохранности святынь», – отметил он.
В ЮНЕСКО же заявили, что не участвуют в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил ТАСС представитель организации Томас Маллар.
По словам Вевюрко, из всего, что может быть вывезено из лавры, особую ценность представляют только мощи святых. «Кроме самой лавры, ее пещер и территории, ценны только останки святых. Мощи киево-печерских святых, мироточивые главы (мощи безымянных православных святых. – «Ведомости»), которые хранились в специальных сосудах. Все остальное можно будет восстановить – золото, серебро, даже иконы, поскольку там нет таких уж древних икон, как, скажем, «Троица» Рублева или Владимирская икона Божьей Матери», – отметил он.
На отношения между РПЦ и канонической УПЦ возможный вывоз ценностей не повлияет, уверен эксперт. «Эти отношения будут выстраиваться исходя из итогов текущих событий. Церковные иерархи не делают лишних телодвижений, они на что-то надеются, наверное, но ждут, чем все закончится», – уточнил он.
Заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц отмечает, что сложно оценивать происходящее по одному лишь заявлению в отсутствие официальной информации и каких-либо подробностей. Юридические основания и условия передачи реликвий неизвестны, подчеркивает он, и оценить их практически невозможно.
«Обычно перемещение такого рода ценностей сопровождается договоренностями, большими страховками, обязательно оговариваются сроки возвращения», – заявил эксперт «Ведомостям».
Лифшиц отмечает, что Киево-Печерская лавра – древнейший русский монастырь, в котором сосредоточена масса мощей и других реликвий, связанных с крупными историческими именами, начиная с Феодосия Печерского (монах XI века, один из основателей Киево-Печерского монастыря – «Ведомости»). И реликвии лавры – это, прежде всего, общецерковные святыни, отмечает Лифшиц. «Это святыни в целом православной церкви, границы которой намного шире границ государства», – говорит он.
В лавре хранятся уникальные произведения русской духовной культуры, и далеко не все из них можно вывезти, считает начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублёва Жанна Белик. Существуют большие риски, что они могут быть повреждены в процессе транспортировки – все это «слишком значительные памятники», чтобы принимать подобного рода решения, отмечает она.
«В настоящее время мощи Киево-Печерской лавры признаются подлинными, потому что они никогда не покидали лаврских пещер, где они сейчас находятся. Потому что мы знаем, что эти святые жили и были погребены в лавре, их мощи всегда находились на конкретном месте, значит, они подлинные», – сказала Белик «Ведомостям». Если же их станут перемещать, то возникнет вопрос подлинности, те ли мощи перевезены и потом возвращены, те ли это святыни.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.
В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, отказав ему в посещении богослужений в лавре. Тогда спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Россия требует немедленно освободить митрополита Павла.
В начале июня украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия минкульта Украины обязала монахов покинуть лавру. Помимо этого, по словам министра, комиссия вернет в пользование государства 79 объектов, поскольку УПЦ была «допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».
Папа Римский Франциск, комментируя ситуацию, призвал стороны конфликта с уважением относиться к религиозным местам. «Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в [украинский конфликт] стороны уважать религиозные места», – заявил он. Понтифик подчеркнул, что священнослужители и монахи всегда остаются поддержкой «Божьего народа», независимо от того, к какой конфессии они принадлежат.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.
Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине ПЦУ и УПЦ МП обвиняют друг друга в попытках захватить храмы.