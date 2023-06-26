Эксперты рассказали о последствиях перевозки святынь Киево-Печерской лавры

«В настоящее время мощи Киево-Печерской лавры признаются подлинными, потому что они никогда не покидали лаврских пещер, где они сейчас находятся. Потому что мы знаем, что эти святые жили и были погребены в лавре, их мощи всегда находились на конкретном месте, значит, они подлинные», – сказала Белик «Ведомостям». Если же их станут перемещать, то возникнет вопрос подлинности, те ли мощи перевезены и потом возвращены, те ли это святыни.