Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известноУПЦ пообещала защищать свои святыни в украинском суде
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.
Что происходит
29 марта истекает срок, в течение которого представители УПЦ должны покинуть территорию и здания лавры. Сделать это их обязало руководство украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра», заявившее 10 марта о расторжении договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Соглашение между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры было заключено в 2013 г.
Основанием для расторжения договора дирекция заповедника назвала «нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества», выявленное специальной комиссией, созданной по распоряжению украинского минкультуры в конце декабря 2022 г. Сообщение было опубликовано на сайте лавры, позже его удалили.
Расторжение договора аренды и требование покинуть Киево-Печерскую лавру будет оспорено, представители УПЦ уже обратились с соответствующим заявлением в суд, заявил наместник лавры митрополит канонической УПЦ Павел. Видео с его обращением опубликовано в Telegram-канале «Украина православная».
«Мы хотели использовать конституционные права, защитить себя, вас и святыни. 23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он.
УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент изданию «Страна.ua». «Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют, – сообщил он.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман добавил, что в суд также подано заявление об обеспечении иска, который позволил бы избежать выселения монахов с территории монастыря до принятия судебного решения по делу.
Он заявил также, что представители Киево-Печерской лавры не раз обращались к украинских властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «Для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.
Реакция на выселение монахов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи, в которых обратил внимание на нарушения прав православных верующих на Украине и призвал их не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил МИД РФ на официальном сайте.
«Недавнее решение киевских властей выселить из Киево-Печерской лавры монахов расценено Министром как стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь. Это по существу пик гонений на каноническое православие на Украине», – говорится в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям, призывая их «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения».
Патриарх подчеркнул, что ультиматум дирекции заповедника «обращает на себя внимание отсутствием в нём достаточных юридических обоснований», а «работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер».
С аналогичным обращением в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, к Папе Римскому и Всемирному совету церквей выступила и постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.
«Призываем все международные правозащитные организации выступить в защиту прав верующих УПЦ и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры. Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным», – говорится в обращении.
Папа римский Франциск выразил беспокойство из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры и призвал заинтересованные стороны с уважением относиться к местам религиозного поклонения, следует из заявления, которое он сделал 15 марта по окончании всеобщей аудиенции.
«Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в [украинский конфликт] стороны уважать религиозные места», — сказал он. Понтифик подчеркнул, что священнослужители и монахи всегда остаются поддержкой «Божьего народа», независимо от того, к какой конфессии они принадлежат.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало 24 марта доклад о ситуации с соблюдением прав человека на территории Украины в период с 1 августа 2022 г. по 31 января 2023 г. В докладе выражается обеспокоенность тем, что действия государства против УПЦ могут привести к дискриминации.
«Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких монастырях, офисах, образовательных учреждениях и других объектах, принадлежащих УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях. В некоторых случаях офицеры СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа», – говорится в докладе.
Причина конфликта
Киевско-Печерская лавра – это главный монастырь Украины, говорил «Ведомостям» политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин. Он отмечал, что это «не разгон церкви», а «очень хлесткое требование, принуждение к объединению украинских церквей».
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.
Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине ПЦУ и УПЦ МП обвиняют друг друга в попытках захватить храмы.