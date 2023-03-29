Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям, призывая их «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения».