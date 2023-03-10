Монахов Украинской православной церкви выселяют из Киево-Печерской лавры

Монахов Украинской православной церкви выселяют из Киево-Печерской лаврыЭксперты считают, что власти таким образом стремятся принудить УПЦ и ПЦУ к объединению
Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщается в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры (позднее его удалили). В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы Межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.
Кроме того, Рудник напоминает об указе президента Украины Владимира Зеленского от декабря 2022 г., согласно которому вводятся персональные санкции против представителей религиозных организаций, связанных с Россией.
«Свой ультиматум чиновники минкульта объясняют выводами Межведомственной рабочей группы о подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине», – говорится в сообщении на сайте УПЦ. В нем также уточняется, что никакой информации о юридических основаниях для таких действий им не разъяснили. «Единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из минкульта, так же, как это было и при советской власти в 60-х гг. прошлого века», – резюмируют в заявлении священнослужители. На сайте не говорится, собираются ли монахи покинуть лавру.
УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент украинскому изданию «Страна.ua». «Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют, – сказал он. – Более того, непонятно, на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения?»
Это не первый случай давления украинских властей на УПЦ. В ноябре 2022 г. СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве, двух монастырях в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии, а также ряде других храмов Украины. В январе из пользования УПЦ уже забрали Трапезную церковь и Успенский собор. Последний является главным храмом Киево-Печерской лавры.
«Это решение – апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет», – написал представитель Русской православной церкви Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
«В госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз «не увидеть» гонения на УПЦ у Штатов не получится», – написала в свою очередь в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Киевско-Печерская лавра – это главный монастырь Украины, сказал «Ведомостям» политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин. «Это не разгон церкви, но это очень хлесткое требование, принуждение к объединению украинских церквей», – говорит он.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ МП и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.
УПЦ является самоуправляемой автономной церковью в составе МП. Хотя официально об автокефалии не заявлялось, патриарха Московского Кирилла с 11 сентября не поминают на службах в качестве предстоятеля украинской церкви.
С начала боевых действий на территории Украины ПЦУ и УПЦ МП обвиняют друг друга в попытках захватить храмы.
Макаркин напомнил, что хотя председатель УПЦ митрополит Онуфрий и не приезжает в Москву, он все еще член Священного Синода РПЦ. Несмотря на поправки в устав и отказ от упоминания патриарха Кирилла, действия УПЦ говорили о желании сманеврировать, считает Макаркин. «РПЦ продолжает настаивать на упоминании патриарха, но при этом не имеет возможности повлиять и помочь. А украинские власти настаивают на присоединении к ПЦУ, пространство для маневра уменьшается и то, что произошло в лавре, – это сигнал, что решения ждут в ближайшее время», – говорит эксперт.
По его оценке, и часть священнослужителей, и часть прихожан примут условия украинского государства, а другая продолжит ориентироваться на Москву, но будет полностью выведена за рамки закона.