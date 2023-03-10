Монахов Украинской православной церкви выселяют из Киево-Печерской лавры

УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент украинскому изданию «Страна.ua». «Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют, – сказал он. – Более того, непонятно, на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения?»