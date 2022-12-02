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Медведев: украинские власти стали врагами Христа и православной веры

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете религиозных организаций, якобы связанных с Россией. По его мнению, власти Украины, заставляя людей посещать «правильные» церкви, стали врагами православной веры. 

«Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — написал он в своем Telegram-канале. 

Медведев заявил, что преследование Украинской православной церкви (УПЦ) началось еще тогда, когда бывший президент Украины Петр Порошенко «пожертвовал» УПЦ и минскими соглашениями ради «своего несостоявшегося переизбрания». По словам зампреда Совбеза, украинские политики «никогда не отличались крепостью веры» и «молились только на бабло». 

«И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: “И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель” (Иез. 7:9)», — подытожил Медведев свое послание цитатой из Ветхого Завета Библии.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. 

Ранее сегодня СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.

Кроме того, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что СБУ якобы берет в заложники православных священников на Украине, чтобы впоследствии обменять их на украинских военнослужащих. В Следственном комитете РФ сообщили, что расследуют факты преступлений в отношении представителей УПЦ.

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Ранее по теме: Сотрудники СБУ провели обыск в Киево-Печерской лавре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных