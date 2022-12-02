Медведев: украинские власти стали врагами Христа и православной веры
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете религиозных организаций, якобы связанных с Россией. По его мнению, власти Украины, заставляя людей посещать «правильные» церкви, стали врагами православной веры.
«Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев заявил, что преследование Украинской православной церкви (УПЦ) началось еще тогда, когда бывший президент Украины Петр Порошенко «пожертвовал» УПЦ и минскими соглашениями ради «своего несостоявшегося переизбрания». По словам зампреда Совбеза, украинские политики «никогда не отличались крепостью веры» и «молились только на бабло».
«И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: “И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель” (Иез. 7:9)», — подытожил Медведев свое послание цитатой из Ветхого Завета Библии.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.
Ранее сегодня СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.
Кроме того, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что СБУ якобы берет в заложники православных священников на Украине, чтобы впоследствии обменять их на украинских военнослужащих. В Следственном комитете РФ сообщили, что расследуют факты преступлений в отношении представителей УПЦ.
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