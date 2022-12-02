Медведев: украинские власти стали врагами Христа и православной веры

«И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: “И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель” (Иез. 7:9)», — подытожил Медведев свое послание цитатой из Ветхого Завета Библии.