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Сотрудники СБУ провели обыск в Киево-Печерской лавре

Ведомости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры, передает издание «Страна.ua».

«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры. Официальных подтверждений пока нет», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Как пишет издание, СБУ ранее возбудила уголовное дело из-за исполнения песни про «Матушку-Русь» в помещении лавры. По версии следствия, в тот день во время богослужения звучали «тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют «русский мир».

Наместник Киево-Печерской лавры Павел позже сообщил, что священник Захарий, во время богослужения которого звучала песня «Звон плывет, плывет над Россией», отстранен от богослужений.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.

В конце мая собор УПЦ заявил о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и РПЦ на фоне спецоперации на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных