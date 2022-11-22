Сотрудники СБУ провели обыск в Киево-Печерской лавре
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры, передает издание «Страна.ua».
«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры. Официальных подтверждений пока нет», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.
Как пишет издание, СБУ ранее возбудила уголовное дело из-за исполнения песни про «Матушку-Русь» в помещении лавры. По версии следствия, в тот день во время богослужения звучали «тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют «русский мир».
Наместник Киево-Печерской лавры Павел позже сообщил, что священник Захарий, во время богослужения которого звучала песня «Звон плывет, плывет над Россией», отстранен от богослужений.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.
В конце мая собор УПЦ заявил о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и РПЦ на фоне спецоперации на Украине.
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