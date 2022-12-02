Зеленский запретил «связанные» с Россией религиозные организации
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Документ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте офиса Зеленского.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 г. "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что контролировать исполнение данного указа будет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Позже указ прокомментировала Украинская православная церковь. В УПЦ отметили, что деятельность церкви не нарушает украинское законодательство. Это подтверждают и многократные проверки храмов, которые не выявили «предпосылок для обвинений, касающихся государственной безопасности».
В ноябре СБУ провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Ранее сегодня СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Кроме того, 23 ноября депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине».
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