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Зеленский запретил «связанные» с Россией религиозные организации

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Документ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте офиса Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 г. "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что контролировать исполнение данного указа будет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Позже указ прокомментировала Украинская православная церковь. В УПЦ отметили, что деятельность церкви не нарушает украинское законодательство. Это подтверждают и многократные проверки храмов, которые не выявили «предпосылок для обвинений, касающихся государственной безопасности».

В ноябре СБУ провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Ранее сегодня СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Кроме того, 23 ноября депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных