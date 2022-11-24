В Верховную раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви

В Верховную раду внесен законопроект о запрете Русской православной церквиПринятие такого закона привело бы к сегрегации миллионов человек
Депутаты Верховной рады Украины предложили запретить деятельность Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. 23 ноября законопроект об этом был внесен депутатом Николаем Княжицким, состоящим в партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Сопредседатель фракции этой партии Ирина Геращенко заявила, что цель запрета РПЦ – обеспечить порядок и укрепить национальную безопасность страны.
«Освобождение Украины от РПЦ – это еще один шаг к свободной и независимой Украине», – утверждает Геращенко. По ее словам, в Киево-Печерской лавре, которая относится к ведению Украинской православной церкви, пока не отделившейся от РПЦ канонически, было создано «антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью».
Инициатива о запрете РПЦ была выдвинута вскоре после рейда, который СБУ устроила в лавре 22 ноября. 22 ноября украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщало, что СБУ «пришла с обысками» на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее спецслужба заявила, что «проводит контрразведывательные мероприятия» на этой территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила 23 ноября, что обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания: это новое проявление аморальности Киева.
До этого в соцсетях появилась видеозапись, на которой ее прихожане якобы пели песню со словами: «Звон плывет над Россией. Пробуждается матушка Русь». Подобные сведения 13 ноября опубликовал священник так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян, ее РПЦ считает раскольнической структурой.
В ответ врио председателя СБУ Василий Малюк 15 ноября сообщил в Telegram-канале ведомства: «Те, кто <...> ждет пробуждения матушки Руси, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений». Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел подчеркнул, что УПЦ не имеет к произошедшему никакого отношения, а исполнение упомянутого религиозного гимна было инициативой группы мирян. Уставщик лавры архимандрит Поликарп добавил, что «на наивысшем уровне лаврского священноначалия этот священник [проводивший службу во время исполнения песни] отстранен от совершения богослужения, в ближайшее время соберется духовный собор лавры, который эту ситуацию разберет и решит, кому какое дать наказание».
На территории Украины с 15 декабря 2018 г. наряду с канонической церковью действует ПЦУ. Раскольническая церковь создана благодаря усилиям Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. Формально ПЦУ является автокефальной церковью, но по своим учредительным документам она подчиняется Константинополю. С началом специальной военной операции ПЦУ усилила свое давление на УПЦ, многие храмы которой были либо захвачены, либо переведены в ведение раскольников. Официальное отмежевание УПЦ от позиции РПЦ не помогло канонической церкви. 27 мая УПЦ провела собор, на котором приняла решение о «полной самостоятельности и независимости», а также осудила патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Законопроект Геращенко исходит от оппозиционной партии и его вполне могут отклонить, отмечает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, украинское руководство будет исходить из здравого смысла и не станет в условиях боевых действий раскалывать общество по религиозному признаку. Нынешний президент Украины человек светский, добавляет эксперт, и проблемы религии его не слишком интересуют. Кроме того, ситуация с православием на Украине настолько сложна и комплексна, что ее регулирование потребовало бы заметного технического мастерства. Но если закон будет принят, он приведет к сегрегации миллионов украинцев по религиозному признаку, резюмирует Денисов.
Инициатива о запрете РПЦ была в целом ожидаемой, поясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Киев лукавит, когда представляет УПЦ, канонически подчиняющуюся Московскому патриархату, послушным орудием Кремля. На Украине каноническая церковь действует независимо, о чем говорит и решение майского собора об автономии от Москвы, которое не встретило резкого осуждения со стороны РПЦ. Тем не менее украинская власть настроена решительно против УПЦ и официальное ее размежевание с Московским патриархатом вряд ли сможет полностью обезопасить ее от репрессий, подытоживает Кортунов.