В Верховную раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви

Законопроект Геращенко исходит от оппозиционной партии и его вполне могут отклонить, отмечает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, украинское руководство будет исходить из здравого смысла и не станет в условиях боевых действий раскалывать общество по религиозному признаку. Нынешний президент Украины человек светский, добавляет эксперт, и проблемы религии его не слишком интересуют. Кроме того, ситуация с православием на Украине настолько сложна и комплексна, что ее регулирование потребовало бы заметного технического мастерства. Но если закон будет принят, он приведет к сегрегации миллионов украинцев по религиозному признаку, резюмирует Денисов.