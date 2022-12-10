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РПЦ: украинские власти ведут против священников УПЦ политику «военного коммунизма»

Ведомости

Украинские власти ведут в отношении священников Украинской православной церкви (УПЦ) политику «военного коммунизма», когда все неугодные служители отправлялись в лагеря, заявил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Как во времена военного коммунизма – любого неугодного священника можно было обвинить в антисоветской агитации, закрыть приход, а его самого направить в лагерь – сейчас украинские власти пытаются действовать по такому же сценарию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Кипшидзе, украинские власти пытаются доказать, что в монастырях скрываются враги, чтобы «оправдать свои беззаконные действия и нарушения свободы совести».

Также он подчеркнул, что Российская православная церковь (РПЦ) не предавала прихожан на Украине и выразил надежду, что вопреки политическим настроениям «эта рана будет исцелена – и вновь мы сможем едиными устами славить одного Бога».

Ранее днем в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что на территории Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата были обнаружены российская литература, наличные средства, в том числе рубли и сухпайки, и разоблачен монах с российским паспортом. Также в СБУ сообщили о выявлении подозрительных лиц, незарегистрированного оружия и российских агитационных материалов на объектах УПЦ в Киевской и Херсонской областях.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных