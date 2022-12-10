СБУ сообщила об обысках на объектах УПЦ в Херсонской области
Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе контрразведывательных мероприятий выявила подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитационные материалы на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба СБУ.
Так, на территории Пустынно-Николаевского скита Свято-Покровского женского монастыря были обнаружены 16 человек, которые незаконно находились на объекте, поскольку он расположен в Чернобыльской зоне.
В помещениях Херсонской епархии сотрудники СБУ нашли ружье без разрешительных документов, флаг и герб России.
«Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами России и Белоруссии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия проводились в рамках законодательства совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин при участии представителей УПЦ.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.