СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в Полтавской области
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Полтавской области, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ. Мероприятия проводят совместно с национальной полицией в рамках «противодействия взрывной деятельности российских спецслужб» на Украине.
«Данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов», — говорится в сообщении.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.
В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.