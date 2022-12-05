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СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в Полтавской области

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Полтавской области, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ. Мероприятия проводят совместно с национальной полицией в рамках «противодействия взрывной деятельности российских спецслужб» на Украине.

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«Данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов», — говорится в сообщении.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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