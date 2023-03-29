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Служители Киево-Печерской лавры оспорят расторжение договора аренды в суде

Ведомости

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Об этом сообщает союз православных журналистов со ссылкой на адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиту Чекмана.

«Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой», — пояснил он.

Адвокат добавил, что в суд также подано заявление об обеспечении иска, который позволил бы избежать выселения монахов с территории монастыря до принятия судебного решения по делу.

Он рассказал, что представители Киево-Печерской лавры не раз обращались к украинских властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «Для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.

Наместник лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел уточнил, что иск был подан в суд 23 марта, подчеркнув, что выселение монахов невозможно без судебного решения. Он отметил, что уже третий судья берет самоотвод по этому делу. «Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал священнослужитель в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Украина православная».

Накануне, 28 марта, минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке с 29 марта. Ранее сегодня гендиректор по научной работе национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Константин Крайник заявил, что священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть монастырь до конца дня.

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

15 марта папа Римский Франциск заявил, что стороны конфликта должны с уважением относиться к религиозным местам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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