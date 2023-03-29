Служители Киево-Печерской лавры оспорят расторжение договора аренды в суде
Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Об этом сообщает союз православных журналистов со ссылкой на адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиту Чекмана.
«Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой», — пояснил он.
Адвокат добавил, что в суд также подано заявление об обеспечении иска, который позволил бы избежать выселения монахов с территории монастыря до принятия судебного решения по делу.
Он рассказал, что представители Киево-Печерской лавры не раз обращались к украинских властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «Для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.
Наместник лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел уточнил, что иск был подан в суд 23 марта, подчеркнув, что выселение монахов невозможно без судебного решения. Он отметил, что уже третий судья берет самоотвод по этому делу. «Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал священнослужитель в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Украина православная».
Накануне, 28 марта, минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке с 29 марта. Ранее сегодня гендиректор по научной работе национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Константин Крайник заявил, что священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть монастырь до конца дня.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
15 марта папа Римский Франциск заявил, что стороны конфликта должны с уважением относиться к религиозным местам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.