Служители Киево-Печерской лавры оспорят расторжение договора аренды в суде

Наместник лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел уточнил, что иск был подан в суд 23 марта, подчеркнув, что выселение монахов невозможно без судебного решения. Он отметил, что уже третий судья берет самоотвод по этому делу. «Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал священнослужитель в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Украина православная».