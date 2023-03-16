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Патриарх Кирилл заявил о вопиющем нарушении прав и свобод верующих на Украине

Ведомости

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры является вопиющем нарушение прав и свобод верующих на Украине. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Русской православной церкви (РПЦ). 

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», — сказал он.

Глава РПЦ назвал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру «чудовищным деянием» и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. 

11 марта патриарх Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и другим международным и религиозным организациям с просьбой помешать принудительному закрытию монастыря. Накануне, 15 марта, папа Римский Франциск призвал стороны конфликта с уважением относиться к религиозным местам.

В Кремле также выразили обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отреагировать на это «возмутительное решение» мировое сообщество.

14 марта министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис президента Украины. — Прим. “Ведомостей”)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных