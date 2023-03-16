Патриарх Кирилл заявил о вопиющем нарушении прав и свобод верующих на Украине

14 марта министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис президента Украины. — Прим. “Ведомостей”)».