Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и другим международным и религиозным организациям с просьбой помешать принудительному закрытию монастыря. Глава РПЦ отметил, что на монашескую общину оказывается давление, в том числе с помощью обысков, которые были проведены спецслужбами в ноябре 2022 г.