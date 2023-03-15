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Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры

Ведомости

Стороны конфликта должны с уважением относиться к религиозным местам. Такое заявление сделал папа Римский Франциск, комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. 

«Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Понтифик напомнил, что, к какой бы конфессии ни принадлежали священнослужители, они являются «поддержкой для народа Божьего». 

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, опубликованном на сайте лавры, позднее оно было удалено.

В письме говорилось, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник со ссылкой на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины заявил, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и другим международным и религиозным организациям с просьбой помешать принудительному закрытию монастыря. Глава РПЦ отметил, что на монашескую общину оказывается давление, в том числе с помощью обысков, которые были проведены спецслужбами в ноябре 2022 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на этот раз у США не получится проигнорировать факты религиозных притеснений. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отреагировать на это «возмутительное решение» мировой сообщество. 

Накануне, 14 марта, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комментируя его слова, Захарова отметила, что «свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины. — Прим. “Ведомостей”)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных