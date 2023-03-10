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Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

Ведомости

Монахов канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру к 29 марта. На сайте лавры опубликовано письмо руководства с уведомлением о расторжении договора аренды с соответствующим подразделением УПЦ .

«В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества, монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе Заповедника», – говорится в документе.

Свое решение о расторжении соглашения заповедник объясняет выявленными нарушениями договора, заключенного в 2013 г.

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В ноябре 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Также СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Кроме того, 23 ноября 2022 г. депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине». 1 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных