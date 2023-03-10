Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахов канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру к 29 марта. На сайте лавры опубликовано письмо руководства с уведомлением о расторжении договора аренды с соответствующим подразделением УПЦ .
«В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества, монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе Заповедника», – говорится в документе.
Свое решение о расторжении соглашения заповедник объясняет выявленными нарушениями договора, заключенного в 2013 г.
В ноябре 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Также СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Кроме того, 23 ноября 2022 г. депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине». 1 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.