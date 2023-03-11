Патриарх Кирилл обратился в ООН из-за выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям по поводу выселения представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Заявление опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
Глава РПЦ призвал их приложить усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав верующих на свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией Украины, Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и др.
Патриарх Кирилл в своем обращении отметил, что на монашескую общину оказывается давление, в том числе с помощью обысков, которые были проведены спецслужбами в ноябре 2022 г. «Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря – с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату», – говорится в сообщении.
Глава РПЦ также отметил, что для выселения монахов нет достаточных юридических оснований, а работа комиссии, которая ищет нарушения в хозяйственной деятельности монастыря носит непрозрачный характер. «Ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры – не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины», – приводятся в сообщении слова патриарха.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры, но позднее было удалено. В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы Межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.