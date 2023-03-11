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Патриарх Кирилл обратился в ООН из-за выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям по поводу выселения представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Заявление опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.

Глава РПЦ призвал их приложить усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав верующих на свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией Украины, Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и др.

Патриарх Кирилл в своем обращении отметил, что на монашескую общину оказывается давление, в том числе с помощью обысков, которые были проведены спецслужбами в ноябре 2022 г. «Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря – с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату», – говорится в сообщении.

Глава РПЦ также отметил, что для выселения монахов нет достаточных юридических оснований, а работа комиссии, которая ищет нарушения в хозяйственной деятельности монастыря носит непрозрачный характер. «Ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры – не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины», – приводятся в сообщении слова патриарха.

Монахов Украинской православной церкви выселяют из Киево-Печерской лавры

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10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора.  Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры, но позднее было удалено. В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы Межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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