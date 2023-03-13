В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг монахов Киево-Печерской лавры
В Кремле обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры и требованием украинских властей к представителям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) покинуть территорию обители. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вызывает. Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение», – сказал он, отвечая на вопрос, не вызывает ли подобная ситуация обеспокоенность в Кремле.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры, но позднее было удалено.
В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.
После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям с просьбой воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав верующих на свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией Украины, Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и др.