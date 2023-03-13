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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг монахов Киево-Печерской лавры

Ведомости

В Кремле обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры и требованием украинских властей к представителям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) покинуть территорию обители. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Вызывает. Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение», – сказал он, отвечая на вопрос, не вызывает ли подобная ситуация обеспокоенность в Кремле. 

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры, но позднее было удалено. 

В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.

После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсекретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям с просьбой воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав верующих на свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией Украины, Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных