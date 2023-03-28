Минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко 14 марта заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комментируя слова министра, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины. – Прим. “Ведомостей”)».