Минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
Министерство культуры Украины направило уведомление монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре о разрыве договра аренды территории. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
«С 29 марта 2023 г. договор № 2 от 19 июля 2013 г. считается разорванным в одностороннем порядке», – говорится в уведомлении.
Созданная минкультом комиссия по вопросам приемки-передачи имущества госучреждения начнет работу 30 марта. Во время работы комиссии возможным будет только вывоз личных вещей монахов и имущества монастыря, подчеркнули в документе.
Ранее предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон заявил, что церковь осуждает «ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине» и готова оказать поддержку УПЦ.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры, но позднее было удалено.
15 марта папа Римский Франциск заявил, что стороны конфликта должны с уважением относиться к религиозным местам и отметил, что к какой бы конфессии ни принадлежали священнослужители, они являются «поддержкой для народа Божьего».
16 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине, а также сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».
В Кремле также осудили действия украинских властей. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют, что «противоправные действия киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества».
Министр культуры Украины Александр Ткаченко 14 марта заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комментируя слова министра, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины. – Прим. “Ведомостей”)».