В Кремле осудили изгнание священников из украинских храмов

В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.