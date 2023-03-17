В Кремле осудили изгнание священников из украинских храмов
Россия осуждает изгнание монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и сожалеет, что мировое сообщество не осуждает эти действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрируют свой характер. <...> Еще раз хочется выразить глубокое сожаление, что эти противоправные действия киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества. Мы осуждаем их самым решительным образом», – сказал он.
Отвечая на вопрос о цели спецоперации спасти православную веру, Песков отметил, что действия властей Украины демонстрируют «тот самый характер, который мы должны пресечь в результате той операции, которая происходит». «Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем – абсолютно правильно», – подчеркнул Песков.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Об этом сообщалось в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое было опубликовано на сайте лавры, но позднее было удалено.
В письме говорилось о том, что с 2013 г. между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Рудник также ссылается на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта: они считают, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.
Накануне, 16 марта, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине, а также сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».