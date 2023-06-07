УПЦ отказалась выполнять требование минкульта Украины о выселении монахов из лавры
Требование минкульта Украины к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру является незаконным и безосновательным. Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ, опубликованного на сайте церкви.
«Требование о прекращении пользования и возвращении государственного имущества является незаконным и не подлежит исполнению», – говорится в заявлении.
То же самое касается и ситуации с расторжением договора в одностороннем порядке. В УПЦ пояснили, что спор по-прежнему рассматривается в суде, решения по нему пока нет, а значит, требования минкульта являются незаконными и исполнению не подлежат.
Председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент обратил внимание, что уже несколько месяцев власти Украины и заповедник не предоставляют суду документы, подтверждающие основания для расторжения договора об аренде в одностороннем порядке. «О каких выселениях может идти речь, если судебные заседания по решению данного спора еще даже не начались?» – возмутился он.
6 июня комиссия минкульта Украины обязала монахов УПЦ покинуть лавру в течение трех рабочих дней. По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, комиссия подписала с заповедником акт приемки–передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры.
Конфликт властей Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Тогда руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Монахи это требование выполнять отказались.
Тогда обе стороны обратились в суд. Служители лавры подали иск, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже суд отклонил. С тех пор заседания по искам монастыря к заповеднику и заповедника к УПЦ неоднократно переносились. В предыдущий раз заседание по иску монахов к заповеднику отложили до 14 июня, а по иску заповедника к монастырю – до 6 июля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.