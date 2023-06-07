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УПЦ отказалась выполнять требование минкульта Украины о выселении монахов из лавры

Ведомости

Требование минкульта Украины к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру является незаконным и безосновательным. Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ, опубликованного на сайте церкви.

«Требование о прекращении пользования и возвращении государственного имущества является незаконным и не подлежит исполнению», – говорится в заявлении. 

То же самое касается и ситуации с расторжением договора в одностороннем порядке. В УПЦ пояснили, что спор по-прежнему рассматривается в суде, решения по нему пока нет, а значит, требования минкульта являются незаконными и исполнению не подлежат.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент обратил внимание, что уже несколько месяцев власти Украины и заповедник не предоставляют суду документы, подтверждающие основания для расторжения договора об аренде в одностороннем порядке. «О каких выселениях может идти речь, если судебные заседания по решению данного спора еще даже не начались?» – возмутился он.

6 июня комиссия минкульта Украины обязала монахов УПЦ покинуть лавру в течение трех рабочих дней. По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, комиссия подписала с заповедником акт приемки–передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры. 

Конфликт властей Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Тогда руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Монахи это требование выполнять отказались.

Тогда обе стороны обратились в суд. Служители лавры подали иск, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже суд отклонил. С тех пор заседания по искам монастыря к заповеднику и заповедника к УПЦ неоднократно переносились. В предыдущий раз заседание по иску монахов к заповеднику отложили до 14 июня, а по иску заповедника к монастырю – до 6 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных