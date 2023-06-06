Газета
Общество

Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней

Ведомости

Комиссия министерства культуры Украины обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

«Комиссия по приемке–передаче государственных имуществ Лавры завершила свою работу и подписала с заповедником акт приемки–передачи государственного имущества Национального заповедника “Киево-Печерская лавра”», – написал министр у себя в Telegram-канале. Он уточнил, что УПЦ должна в течение 3 рабочих дней покинуть территорию лавры.

Ткаченко также рассказал, что комиссия вернет в пользование государства 79 объектов. По его словам, УПЦ была «допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия» и др.

20 мая мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с Украинской православной церковью (УПЦ), но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.

Ранее по теме: Кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передали ПЦУ

Конфликт властей Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Тогда руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. После этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже отклонил суд.

1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его также обязали носить электронный браслет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных