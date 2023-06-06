Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней

20 мая мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с Украинской православной церковью (УПЦ), но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.