Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней
Комиссия министерства культуры Украины обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.
«Комиссия по приемке–передаче государственных имуществ Лавры завершила свою работу и подписала с заповедником акт приемки–передачи государственного имущества Национального заповедника “Киево-Печерская лавра”», – написал министр у себя в Telegram-канале. Он уточнил, что УПЦ должна в течение 3 рабочих дней покинуть территорию лавры.
Ткаченко также рассказал, что комиссия вернет в пользование государства 79 объектов. По его словам, УПЦ была «допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия» и др.
20 мая мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с Украинской православной церковью (УПЦ), но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.
Конфликт властей Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Тогда руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. После этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже отклонил суд.
1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его также обязали носить электронный браслет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.