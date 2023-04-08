Кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передали ПЦУ
Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передали Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале
«Шепетовка. Все», – говорится в сообщении. К нему также прикреплена видеозапись, на которой сторонники ПЦУ радуются, что собор перешел под начало Православной церкви Украины.
Депутаты горсовета Шепетовки ранее проголосовали за лишение религиозных общин канонической Украинской православной церкви права пользования храмами.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
После этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, его суд отклонил 30 марта. Рассмотрение самого иска назначено на 26 апреля 2023 г.
Комментируя ситуацию, папа Римский Франциск заявил, что стороны конфликта должны с уважением относиться к религиозным местам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.