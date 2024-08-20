Захарова: Украина уничтожает истинное православие на корню

Захарова: Украина уничтожает истинное православие на корнюРешение Киева запретить каноническую УПЦ создает квазиправославную церковь в стране
Украина изничтожает истинное православие на корню, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«Здесь цель была – уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно, вот таким образом, подменную, понимаемую именно только таким образом ложную церковь, создать квазиправославную церковь», – сказала она в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Захаровой, церковь на Украине необходимо называть «ложной квазицерковью», а не отколовшейся или раскольнической. Она также оценила действия граждан Украины, которые «ценой своей жизни» сохраняют истинное православие на территории страны.
19 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Закон вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев.