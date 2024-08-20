Захарова: Украина уничтожает истинное православие на корню

«Здесь цель была – уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно, вот таким образом, подменную, понимаемую именно только таким образом ложную церковь, создать квазиправославную церковь», – сказала она в интервью телеканалу «Звезда».