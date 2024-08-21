На Украине приняли позволяющий запретить УПЦ закон

ПЦУ с момента образования и особенно с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. захватывает храмы УПЦ, маскируя это под «переход» общин к себе. Процессу попустительствуют украинские власти, запретившие УПЦ в ряде областей страны. Такой курс властями продолжается даже после собора УПЦ в 2022 г., где она убрала из документов упоминания РПЦ и осудила позицию патриарха Московского Кирилла, поддержавшего спецоперацию. Против УПЦ действует и СБУ. В июле взят под стражу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Ему вменяют «нарушение равноправия граждан» из-за религиозных убеждений и оправдание действий России. По данным СБУ на ноябрь 2023 г., заведено 70 уголовных дел против священнослужителей УПЦ. 19 из них осудили и лишили гражданства Украины.