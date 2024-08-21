На Украине приняли позволяющий запретить УПЦ закон

На Украине приняли позволяющий запретить УПЦ законТам уже два года не связывают себя с Москвой
Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом 20 августа в Telegram сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. За документ проголосовало 265 депутатов из 450, против – 29, еще четверо воздержались. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, но религиозным общинам, якобы связанным с Россией, дадут девять месяцев, чтобы отмежеваться от Русской православной церкви (РПЦ).
Законопроект направлен в основном против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Это признал еще 17 августа спикер Рады Руслан Стефанчук: «Российская церковь на Украине (УПЦ) будет запрещена, законопроект предусматривает ее немедленный запрет». При этом решение о закрытии той или иной церкви будут принимать эксперты, но какие, Стефанчук не уточнил.
Документ был подготовлен по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского (в Москве считают его нелегитимным с мая) и принят в первом чтении Радой еще в октябре 2023 г. На второе чтение он не выносился из-за опасений не набрать достаточного количества голосов. Но 16 августа 2024 г. в документ внесли финальные правки, а комитет Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять его в целом. Одобрил его 17 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Россия на подготовку запрета УПЦ отреагировала еще 17 августа. Как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, происходящее стало очередным витком гонений на каноническую церковь страны. «Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с УПЦ», – подчеркнула Захарова. 20 августа она также отметила, что целью Киева было создание «квазиправославной церкви».
На Украине параллельно существуют две православные церкви: автономная и самоуправляемая УПЦ, которую РПЦ считает канонической, и Православная церковь Украины (ПЦУ). Последняя образована в 2018 г. с помощью Константинопольского патриархата из двух не признававшихся каноническими Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Образовавшуюся ПЦУ признали Константинопольская, Элладская, Кипрская и Александрийская церкви.
ПЦУ с момента образования и особенно с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. захватывает храмы УПЦ, маскируя это под «переход» общин к себе. Процессу попустительствуют украинские власти, запретившие УПЦ в ряде областей страны. Такой курс властями продолжается даже после собора УПЦ в 2022 г., где она убрала из документов упоминания РПЦ и осудила позицию патриарха Московского Кирилла, поддержавшего спецоперацию. Против УПЦ действует и СБУ. В июле взят под стражу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Ему вменяют «нарушение равноправия граждан» из-за религиозных убеждений и оправдание действий России. По данным СБУ на ноябрь 2023 г., заведено 70 уголовных дел против священнослужителей УПЦ. 19 из них осудили и лишили гражданства Украины.
Украинские власти, вмешиваясь во внутренние дела религиозных организаций, нарушают право на свободу совести, а сидящие священнослужители УПЦ де-факто политзаключенные, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его мнению, запрет УПЦ не консолидирует общество страны: даже если часть священнослужителей УПЦ перейдут в ПЦУ, другие откажутся, считает Лункин.
На Украине, по его словам, сторонников УПЦ больше, чем ПЦУ, особенно на востоке и в центре страны: 12 000 приходов у УПЦ, до 5000 у ПЦУ. Угрожающий политическим расколом запрет УПЦ может быть использован украинскими властями как объяснение возможного отказа от территорий, контролируемых Россией: их жителей объявят «неправильными» украинцами, ходящими в «неправильную, московскую церковь», допустил эксперт.
«УПЦ останется на новых территориях России. От священнослужителей в украинских регионах потребуют отмежевания от собратьев. Если они не проклянут их, сами превратятся в "коллаборантов"», – говорит эксперт.
Массовых протестов на Украине не будет: в стране действует военное положение, удобное для купирования инакомыслия, а также идет кампания по дискредитации УПЦ как якобы связанной с Москвой, считает завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Хотя юридически со времен собора 2022 г. аргументов в пользу зависимости УПЦ от РПЦ нет: украинская экспертиза заявляет о «скрытых связях», отмечает Лункин.
Фактически данный закон официально вынуждает УПЦ «уйти в катакомбы», говорит Скориков.