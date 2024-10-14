Путин образовал межведомственную группу по развитию цифровых платформ

По прогнозам Минтруда, к 2030 г. 15 млн человек будут работать на цифровых платформах, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны, сообщил 17 июля первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев.