Путин образовал межведомственную группу по развитию цифровых платформ
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по развитию цифровых платформ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Образовать межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ», – говорится в документе.
Группу возглавит заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
По прогнозам Минтруда, к 2030 г. 15 млн человек будут работать на цифровых платформах, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны, сообщил 17 июля первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев.