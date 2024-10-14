Путин подписал закон о лишении прав до 1,5 лет за сокрытие номеров авто

Путин подписал закон о лишении прав до 1,5 лет за сокрытие номеров автоНа тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в КоАП РФ. За попытку скрыть номер при помощи спецустройств будут лишать прав от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат. На тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров или с номерами, прикрытыми листвой, бумагой и др.
Госдума приняла закон 1 октября. Спустя восемь дней его одобрил Совет Федерации. Закон вступает в силу со дня опубликования.
Ранее за вождение машиной без номера или со скрытым знаком автомобилисту мог грозить штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).
По данным МВД, число правонарушений, когда водители скрывают номера при помощи спецустройств, выросло за пять лет в 1,5 раза. В 2018 г. было зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай.