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Путин подписал закон о лишении прав до 1,5 лет за сокрытие номеров авто

На тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Изменения внесены в КоАП РФ. За попытку скрыть номер при помощи спецустройств будут лишать прав от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат. На тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров или с номерами, прикрытыми листвой, бумагой и др.

Госдума приняла закон 1 октября. Спустя восемь дней его одобрил Совет Федерации. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее за вождение машиной без номера или со скрытым знаком автомобилисту мог грозить штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

По данным МВД, число правонарушений, когда водители скрывают номера при помощи спецустройств, выросло за пять лет в 1,5 раза. В 2018 г. было зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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