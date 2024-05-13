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Правкомиссия поддержала проект о лишении прав за скрытие номеров на автомобилях

Ужесточение норм в МВД объяснили ростом числа правонарушений
Екатерина Щербинина
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Авторы предлагают лишать за такое нарушение водительских прав на срок от одного года до полутора лет. О решении «Ведомостям» сообщил источник, близкий к комиссии.

О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас за управление автомобилем без госномера либо тем, который оборудован устройством или материалами для скрытия или видоизменения регистрационных знаков, грозит штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Но, констатируют в МВД, в России число таких правонарушений остается стабильно высоким и продолжает уверенный рост. В 2018 г. зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай. В ведомстве считают, что такая динамика указывает на недостаточную эффективность регулирования.

В связи с этим МВД России предлагает выделить нарушение с применением спецустройств в отдельную часть и назначить за это наказание в виде лишения прав от года до полутора лет с конфискацией устройства. В ведомстве объясняют, что из-за таких устройств другие нарушения автомобилистов не могут быть выявлены системами фотовидеофиксации, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, за повторную езду без госномеров, с видоизмененными номерами либо управление автомобилем, чьи номера скрыты с помощью неких материалов, также МВД предлагает лишать водительских прав от года до полутора лет.

Законопроект уже согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минкономразвития и Минфином России. Документ также публично размещался для общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Однако заключения по нему от независимых экспертов не поступали.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что проблема со скрытием автономеров действительно очень серьезная, поскольку этим могут заниматься не только желающие уйти от штрафов за нарушения ПДД, но и террористы.

«Несколько месяцев назад обращались в МВД с просьбой криминализовать использование таких устройств – приравнять их к шпионским устройствам, которые в РФ запрещены. <…> Все организации, которые будут продавать такие устройства, должны быть вне закона. А у нас получается, что они очень комфортно себя чувствуют», – сказал Шапарин.

При этом он отметил, что в законопроекте должны быть разграничены понятия «устройства» и «материалы» для скрытия номера, ведь наказания за эти нарушения будут не одинаковые.

«Разница между материалом и устройством должна быть четко в законодательстве определена, но сейчас она по большому счету останется на усмотрение сотрудника полиции. Следовательно, возникает простор для трактования, а значит, и коррупционная составляющая», – полагает эксперт.

Он также сообщил, что в России «огромное количество автомобилей» не стоят на государственном регистрационном учете и, по сути, находятся вне системы камер видеофиксации и ОСАГО. Поэтому МВД России необходимо и далее работать над регулированием этой сферы, убежден Шапарин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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