Правкомиссия поддержала проект о лишении прав за скрытие номеров на автомобилях

В связи с этим МВД России предлагает выделить нарушение с применением спецустройств в отдельную часть и назначить за это наказание в виде лишения прав от года до полутора лет с конфискацией устройства. В ведомстве объясняют, что из-за таких устройств другие нарушения автомобилистов не могут быть выявлены системами фотовидеофиксации, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.