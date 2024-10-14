Минобороны сообщило о начале российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
В национальном антитеррористическом центре «Пабби» в Пакистане состоялась торжественная церемония открытия тактических учений. Вооруженные силы России представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.
«В приветственной речи представитель сухопутных войск пакистанской армии отметил важность стратегического партнерства и дружбы России и Пакистана, которые положительно сказываются на безопасности в регионе», – говорится в сообщении российского военного ведомства.
Во время учений военнослужащие России и Пакистана отработают взаимодействие в рамках задач, связанных с уничтожением незаконных вооруженных формирований и ведением разведывательно-поисковых и засадных действий. Учения будут проходить в горной и горно-лесистой местностях.
Совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба» проводятся с 2016 г. В этом году они проходят с 14 по 26 октября на базе национального антитеррористического центра «Пабби» в Пакистане.