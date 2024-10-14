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Минобороны сообщило о начале российско-пакистанских учений «Дружба-2024»

Ведомости

В Пакистане начались российско-пакистанские учения «Дружба-2024», сообщили в Минобороны РФ.

В национальном антитеррористическом центре «Пабби» в Пакистане состоялась торжественная церемония открытия тактических учений. Вооруженные силы России представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

«В приветственной речи представитель сухопутных войск пакистанской армии отметил важность стратегического партнерства и дружбы России и Пакистана, которые положительно сказываются на безопасности в регионе», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Во время учений военнослужащие России и Пакистана отработают взаимодействие в рамках задач, связанных с уничтожением незаконных вооруженных формирований и ведением разведывательно-поисковых и засадных действий. Учения будут проходить в горной и горно-лесистой местностях.

Совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба» проводятся с 2016 г. В этом году они проходят с 14 по 26 октября на базе национального антитеррористического центра «Пабби» в Пакистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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